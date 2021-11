La definizione e la soluzione di: Ferite non rimarginate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIAGHE

Curiosità/Significato su: Ferite non rimarginate cicatrice atrofica, il tessuto che si forma è insufficiente e le ferite apparentemente rimarginate talvolta si riaprono. Si presenta soprattutto in soggetti ...

Altre definizioni con ferite; rimarginate; ferite ... da Cupido; Coprono piccole ferite ; Coprono le ferite ; ferite sul corpo dei Santi simili a quelle di Gesù; Ultime Definizioni