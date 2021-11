La definizione e la soluzione di: Si dice di pessimi chirurghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MACELLAI

Curiosità/Significato su: Si dice di pessimi chirurghi l'idea di specializzarsi in chirurgia pediatrica diventando, alla fine dell'ottava stagione, un chirurgo pediatrico. Nella quinta stagione si sposa con ...

