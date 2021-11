La definizione e la soluzione di: Deficiente in velocità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LENTO

Curiosità/Significato su: Deficiente in velocita aumento della velocità di riparazione del DNA aumento della velocità di produzione di antiossidanti, oppure diminuzione della velocità di produzione di ...

Altre definizioni con deficiente; velocità; Equivale a deficiente ; Sfidò Achille in velocità e da lui fu ucciso; Prontezza, velocità ; Diffondersi con estrema velocità ; Gare di velocità ; Ultime Definizioni