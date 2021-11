La definizione e la soluzione di: Chiaro e preciso nei contorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NITIDO

Curiosità/Significato su: Chiaro e preciso nei contorni nette per i contorni. Questo contrastava con la posizione allora dominante a Firenze del predominio della linea di contorno, come confine preciso dell'oggetto ...

