La definizione e la soluzione di: Uno Stato come l'Oman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SULTANATO

Curiosità/Significato su: Uno Stato come l Oman ?????, Oman, pronunciato [?uma?n], Omàn), ufficialmente Sultanato dell'Oman, è uno Stato asiatico situato nella porzione sud-orientale della Penisola arabica ...

Altre definizioni con stato; come; oman; Uno stato baltico; È stato sostituito dal lettore di Cd; Quella del Vaticano è uno stato ; Chi li passa, si trova in un altro stato ; Gli animali che camminano come i cani ei gatti; Un materiale come il polietilene; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Ha come scusa... la sua vocazione all’economia; Il popolare ciclo di roman zi scritti da Elena Ferrante; Rametti da rabdoman ti; Roman zo di J. London; Il già degli antichi Roman i; Ultime Definizioni