Soluzione 11 lettere : OKTOBERFEST

Curiosità/Significato su: La tipica festa autunnale di Monaco di Baviera (letteralmente: "Festa d'ottobre", in bavarese Wiesn) è un festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, negli ultimi due fine settimana di settembre ...

