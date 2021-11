La definizione e la soluzione di: Lo sono gli occhi appesantiti dal sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SEMICHIUSI

Curiosità/Significato su: Lo sono gli occhi appesantiti dal sonno del Sonno per cercare indisturbata la pagina con la porta dell’Autore, e inutili sono le manovre di Regina di depistare lei, Gold e Crudelia. Gli unici ...

