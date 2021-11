La definizione e la soluzione di: Soffocanti per la canicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AFOSI

Curiosità/Significato su: Soffocanti per la canicola « persone ragguardevoli » si stabilivano a Bonzo per « sfuggire l'aure soffocanti della estiva canicola nelle pianure Piemontesi ». Bonzo fu comune autonomo ...

