Soluzione 8 lettere : ALICANTE

Curiosità/Significato su: Un porto e un apprezzatissimo vino spagnolo questa terra produceva in quantità vino e grano; apprezzatissimi dalla Sacra Milizia. La pace, duratura, siglata tra Spagna e Francia fu l'occasione che da ...

