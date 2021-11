La definizione e la soluzione di: Un moderno metodo per rendere insensibile il paziente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CRIOANESTESIA

Curiosità/Significato su: Un moderno metodo per rendere insensibile il paziente cervello è profondamente addormentato ed il paziente non sente nulla e non ricorda l'operazione subita. È un metodo multifarmacologico (si usano molti farmaci ...

