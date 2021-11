La definizione e la soluzione di: Intendere il significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAPIRE

Curiosit√†/Significato su: Intendere il significato capacit√† di intendere e di volere¬Ľ. In diritto, la definizione di capacit√† di intendere e di volere comprende due elementi: la capacit√† di intendere √® l'attitudine ...

Altre definizioni con intendere; significato; Un sinonimo usato per intendere l'alcolismo; Un modo gergale di intendere le sigarette; La capacità d'intendere ; Locuzione per intendere molto facilmente a __; Si consulta per cercare... il significato di una parola; In quella napoletana ogni numero ha un significato ; Spiegare il significato di una parola; Ha lo stesso significato di finanche;