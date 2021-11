La definizione e la soluzione di: Infliggere gravi perdite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECIMARE

Curiosità/Significato su: Infliggere gravi perdite gli arcieri in supporto alla cavalleria, e questi riuscirono a infliggere gravi perdite alle compatte formazioni scozzesi, ma erano stati schierati in ...

Altre definizioni con infliggere; gravi; perdite; infliggere un castigo; infliggere molte perdite; Stato di gravi ssimo deperimento fisico; Quella di datazione è la prima in gravi danza; gravi tare, girare attorno a qualcuno; Il terrore della forza di gravi tà; Consumi in quantità eccessiva, perdite ; Compensata per le perdite ; Lo è il patto che nega a un socio utili o perdite ; perdite momentanee di lucidità; Ultime Definizioni