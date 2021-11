La definizione e la soluzione di: Impasto di farina e acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTRISO

Curiosità/Significato su: Impasto di farina e acqua o madre è un termine impropriamente utilizzato per definire un impasto di farina e acqua sottoposto a una contaminazione spontanea da parte di microrganismi ...

Un impasto molliccio; Un impasto come la sabbia; Il loro burro è un impasto proteico e dolce; impasto , miscuglio; Nella farina integrale; Si macinano per la farina ta ligure; Una farina per pappe; Immortalò Beatrice e farina ta; Si ha se l'acqua non scorre; Una sterminata distesa d'acqua ; Tuffi in cui l'atleta dà le spalle all'acqua ; Un campo sott'acqua ;