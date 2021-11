La definizione e la soluzione di: Hanno per base un cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CONI

Curiosità/Significato su: Hanno per base un cerchio vedi Cerchio (disambigua). Disambiguazione – Se stai cercando cerchio inteso come linea circolare, vedi Circonferenza. In geometria piana il cerchio è la ...

