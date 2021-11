La definizione e la soluzione di: Fuggita dalla patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROFUGA

Curiosità/Significato su: Fuggita dalla patria invece a Bordeaux, sede di un nutrito gruppo di emigrati spagnoli fuggiti dalla patria per sottrarsi alla persecuzione monarchica. Dopo un soggiorno di ...

Altre definizioni con fuggita; dalla; patria; Si dice di occasione sfuggita , persa; Sfuggita come una notizia riservata; Come dire fuggita ; Come dire di sfuggita fra; Sovrasta Rio de Janeiro dalla vetta del Corcovado; Sono divise dalla “Qjpr; Liquore esportato dalla Giamaica; Il tipico mantello che si infila dalla testa; L’isola patria di Ulisse; Espatria to in cerca di fortuna; Antica città greca, patria del filosofo Talete; Un benemerito della patria ; Ultime Definizioni