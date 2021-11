La definizione e la soluzione di: La cura a base di colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CROMOTERAPIA

Curiosità/Significato su: La cura a base di colori Eckermann: Goethe afferma che non è la luce bianca a scaturire dalla sovrapposizione dei colori, bensì il contrario; i colori non sono «primari», ma consistono ...

Altre definizioni con cura; base; colori; Per superarla ci si cura ; Posati con cura ; Selezione accura ta; Macchietta scura ; Hanno per base un cerchio; Un tempo a base ball; L'ordine in base al tempo; La base della cioccolata; Forma colonie sottomarine di vari colori ; Pietre preziose dai colori cangianti; Non distinguono certi colori ; Realizzati imprimendo colori e forme; Ultime Definizioni