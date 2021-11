La definizione e la soluzione di: Così sono i raggi lunari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARGENTEI

Curiosità/Significato su: Cosi sono i raggi lunari comprensione dei cicli lunari. Già nel V secolo a.C. gli astronomi babilonesi registrarono i cicli di ripetizione (saros) delle eclissi lunari e gli astronomi ...

Altre definizioni con così; sono; raggi; lunari; così finisce ogni cosa; così sono dischi e anelli; così è il morso della vipera; così si legge x; Quelli della vita sono infiniti; sono doppie in carretto; sono pari nel solco; Lo sono gli occhi appesantiti dal sonno; Coraggi oso e tenace; Con molto coraggi o; Ha fegato, ma non coraggi o; Tradimenti, raggi ri; La tira avanti chi sbarca il lunari o; Eluvio e polvere presente nelle rocce lunari ; Sbarca... felicemente il lunari o; Risolvere... il lunari o!; Ultime Definizioni