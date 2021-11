La definizione e la soluzione di: La condizione che rende accettabile un'ipotesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PLAUSIBILITÀ

Curiosità/Significato su: La condizione che rende accettabile un ipotesi formulazione rende immediata l'importanza di tali fluidi: dalla equazione della vorticità si rileva infatti che sotto questa ipotesi la variazione di ...

Altre definizioni con condizione; rende; accettabile; ipotesi; condizione , grado; Passati a un'altra condizione ; La condizione del lavoratore provvisorio; La condizione dei non ecclesiastici; Vi si entra per “prende re qualcosa”; Si va all’aperto per prende rla d’aria; Comprende più famiglie della stessa origine; S'impugnano prende ndo; Dignitoso, accettabile ; Mediocre ma accettabile ; ipotesi o premessa; Impongono di scegliere tra due ipotesi equivalenti; Apre un'ipotesi ; Come dire per ipotesi o per esempio; Ultime Definizioni