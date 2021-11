La definizione e la soluzione di: Città della Tessaglia il cui nome significa fortezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LARISSA

Curiosità/Significato su: Citta della Tessaglia il cui nome significa fortezza ellenica. La città portuale più vicina è Volos, a circa 60 km. Larissa ha una storia più che millenaria. Il nome stesso, che significa "fortezza" è di origine ...

