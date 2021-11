La definizione e la soluzione di: Bevanda brasiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BATIDA

Curiosità/Significato su: Bevanda brasiliana ristoranti e bar ed è considerata una bevanda caratteristica del paese. Il suo nome deriva dal diminutivo della parola brasiliana caipira, che viene usato per ...

Altre definizioni con bevanda; brasiliana; Una bevanda chiara e opaca dal sapore mandorlato; Nota bevanda spagnola con vino e frutta; Una bevanda alcoolica dolciastra; Prelibato come la bevanda degli dei; Cantante brasiliana che ha in repertorio Show das Poderosas; Vecchia moneta brasiliana ; La moneta brasiliana ; La squadra brasiliana in cui militò Pelé; Ultime Definizioni