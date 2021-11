La definizione e la soluzione di: Vissero ai tempi degli Assiri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BABILONESI

Curiosità/Significato su: Vissero ai tempi degli Assiri essere considerato il fondatore del primo impero assiro. Dopo Tiglat-Pileser I, gli Assiri vissero, per quasi due secoli, un periodo di declino, nei ...

