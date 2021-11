La definizione e la soluzione di: Vino passito friulano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PICOLIT

Curiosità/Significato su: Vino passito friulano questo punto il Friulano è pronto per essere consumato. Diversi produttori hanno anche etichette dedicate al friulano vendemmia tardiva, passito e liquoroso ...

