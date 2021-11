La definizione e la soluzione di: Venivano letti in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EDITTI

Curiosità/Significato su: Venivano letti in piazza servivano a esplicare i servizi processuali. Sulla piazza vi era anche un regio cioè un pulpito dove venivano letti i proclami e le sentenze dei giudice.. Il regio ...

Altre definizioni con venivano; letti; piazza; venivano vendute in catene; venivano suonati nella caccia alla volpe; venivano pagati il 27; La pena dell'esilio a cui venivano condannati gli Ateniesi; Ha letti a pagamento; Bloccare i polsi con braccialetti ; __ colletti vo: miti e credenze di una società; I diavoletti per i capelli; Affollano piazza Duomo a Milano; La piazza parigina costruita da Luigi XIV nel 1686; A Roma vi si trova l'Obelisco Flaminio: piazza __; Celebre piazza di Pechino; Ultime Definizioni