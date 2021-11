La definizione e la soluzione di: Vasta parte del continente artico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Curiosità/Significato su: Vasta parte del continente artico (disambigua). L'America (AFI: /a'm?rika/), chiamata anche Continente Nuovo o Nuovo Mondo, è il continente della Terra che si estende completamente nell'emisfero ...

