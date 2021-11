La definizione e la soluzione di: Ce ne uno per la protezione degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENTE

Curiosità/Significato su: Ce ne uno per la protezione degli animali transitoria, una protezione. Tale protezione cesserà successivamente a decorrere dalla data di adozione della decisione sulla registrazione. La riforma della ...

Altre definizioni con protezione; degli; animali; Una protezione dell'hockey; Bisognosi di protezione ; La protezione dell'ambiente; C'è quello per la protezione dei dati personali; La “mamma”... degli Abba; Una giovane mucca degli allevamenti; La capitale degli Emirati Arabi Uniti; La terza città degli USA per numero di abitanti; animali con la barbetta; Il complesso degli animali ; animali da pelliccia; animali marini dette anche anemoni di mare; Ultime Definizioni