La definizione e la soluzione di: Una città del Trentino Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLZANO

Curiosità/Significato su: Una citta del Trentino Alto Adige Il Trentino-Alto Adige (AFI: /tren'tino 'alto 'adi?e/; Trentino-Südtirol in tedesco, Trentin-Südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale ...

Altre definizioni con città; trentino; alto; adige; Divide i tifosi in tante grandi città ; città sulla costa ovest della Sardegna; La città più vicina al Pireo; La città natale di Eco; Un passo tra la Lombardia e il trentino ; Pregiato vino bianco del trentino -Alto Adige; Centro.. del trentino ; Il Giovanni pittore divisionista trentino ; Apparecchio per riprese dall'alto ; alto strumento a corda; Il numero più alto al Lotto; L'alto piano detto Tetto del mondo; Sono distanti in Alto adige ; Nativi della val d'adige ; Così è anche detto il territorio dell'Alto adige ; Affluente dell'adige detto anche Schwarzenbach;