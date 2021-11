La definizione e la soluzione di: Una celebre abbazia del Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MONTECASSINO

Curiosità/Significato su: Una celebre abbazia del Lazio L'abbazia di Montecassino è un monastero benedettino sito sulla sommità di Montecassino, nel Lazio. È il secondo monastero più antico d'Italia dopo quello ...

