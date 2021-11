La definizione e la soluzione di: Uccello esotico dal caratteristico ciuffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CACATOIA

Curiosità/Significato su: Uccello esotico dal caratteristico ciuffo plumbus (Upupa epops Linnaeus, 1758) è un uccello bucerotiforme della famiglia degli Upupidi. Il nome di questo uccello deriva dall'onomatopea latina del verso ...

Altre definizioni con uccello; esotico; caratteristico; ciuffo; Un uccello nerissimo; uccello acquatico, marino o lacustre; uccello che zirla; Un uccello marino abilissimo pescatore; Frutto esotico detto anche ciliegia cinese; Il frutto esotico per la salsa guacamole; Frutto esotico col ciuffo; Uno spuntino... esotico ; caratteristico struzzo dell’Australia; L'aggressivo chimico dal caratteristico odore di geranio; Ha sede in un palazzo caratteristico di New York; Frutto tropicale dal caratteristico ciuffo; Frutto tropicale sormontato da un ciuffo di foglie; Frutto tropicale dal caratteristico ciuffo ; Lo è il ciuffo dell'upupa; La gallina con un ciuffo ; Ultime Definizioni