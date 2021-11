La definizione e la soluzione di: Tutti ancora da spiegare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IRRISOLTI

Curiosità/Significato su: Tutti ancora da spiegare diventare resident a loro volta, i resident non sono ancora medici a tutti gli effetti e stanno ancora svolgendo una sorta di apprendistato. Questo apprendistato ...

Altre definizioni con tutti; ancora; spiegare; Quando lavora in chiesa... si fa sentire da tutti ; Dà testate a tutti i suoi clienti; Piace a tutti i bambini; La fissiamo tutti dentro l'ascensore; Non ancora pubblicati; Acidula, come la frutta non ancora matura; Non ancora liberati dall'oppressione straniera; Il Loris personaggio di Fantozzi subisce ancora ; spiegare il significato di una parola; Si può spiegare senza parlare; Tende a spiegare tutto mediante l'empirismo; La scienza non può spiegare quello soprannaturale;