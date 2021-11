La definizione e la soluzione di: La tempesta che è visibile su Giove, in corso da oltre 350 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : GRANDE MACCHIA ROSSA

Curiosità/Significato su: La tempesta che e visibile su Giove, in corso da oltre 350 anni e a luglio 1999), della Terra (agosto 1999), dell'asteroide 2685 Masursky e di Giove (dicembre 2000), mentre l'inserimento nell'orbita di Saturno è avvenuto ...

Nella tempesta , sul mare di Galilea, per Rembrandt; La tranquillità dopo la tempesta di Leopardi; Lo spiritello de La tempesta di Shakespeare; Una delle famiglie in tempesta d'amore; Aereo militare invisibile ai radar; Non divisibile per due; Calzino... invisibile ; Creò l'uomo invisibile ; Come le opere di giove nale; Le frecce scagliate da giove ; Con giove e Minerva nella triade capitolina; La Maya de La meglio giove ntù; Aligi, pittore del secolo scorso ; Percorso a ciambella; A fine discorso ; Terza e quarta in concorso ; L'olio d'oltre manica; oltre gli Urali; Lo oltre passa lo smodato; Che vanno oltre il loro limite; Centro del Piacentino in cui molti anni fa funzionò una centrale nucleare; La disco degli anni '70; Lewis, pilota di FI britanni co; Donne con gli stessi anni ;