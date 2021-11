La definizione e la soluzione di: Starsene per conto proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISOLARSI

Curiosità/Significato su: Starsene per conto proprio tanto gonfio da stare per esplodere A pancia all'aria Starsene tranquillo, senza far niente, disteso supino. Equivalente di Starsene in panciolle. Pane al ...

Altre definizioni con starsene; conto; proprio; Non starsene fermi a guardare; Si prendo­no per starsene a ripo­so; Non starsene a guardare; Due volte nei conto rni; Si mangia come conto rno; Ritenuta d’Acconto ; Lo è un conto corrente scoperto; proprio del vate di Ulisse; L'anello proprio del Papa; proprio ... di molari e canini; proprio del Mongibello; Ultime Definizioni