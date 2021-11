La definizione e la soluzione di: Spara a raffiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MITRA

Curiosità/Significato su: Spara a raffiche pressione del grilletto) automatico a raffica Nell'M16 A3: semi-automatico automatico a raffica libera (cioè l'arma spara in modalità automatica fino al rilascio ...

Altre definizioni con spara; raffiche; Bisogna toglierla prima di spara re; Un cow-boy da spara toria; Segnale spara to; Apertura... per spara re; raffiche di colpi d'arma o fenomeni elettrici; Fucile per sparare a raffiche ; Spazzato da raffiche