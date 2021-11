La definizione e la soluzione di: Sono uguali in disordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DI

Curiosità/Significato su: Sono uguali in disordine disordine" di un sistema. Quindi un aumento del "disordine" di un sistema è associato a un aumento di entropia, mentre una diminuzione del "disordine" ...

