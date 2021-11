La definizione e la soluzione di: Soltanto immaginari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INESISTENTI

Curiosità/Significato su: Soltanto immaginari loro creatori, i bambini capiscono che i loro amici immaginari non sono reali. Gli amici immaginari sono spesso creati nell'infanzia, a volte nell'adolescenza ...

Altre definizioni con soltanto; immaginari; Parole, solo c soltanto parole; Non tutte, soltanto poche; Ebbe... soltanto per metà; Vanno in chiesa... soltanto per visitarla; Tutt’altro che immaginari o; Scrisse Il malato immaginari o; Scrisse II inalato immaginari o; Creatura immaginari a con un corno in fronte; Ultime Definizioni