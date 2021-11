La definizione e la soluzione di: Il segno zodiacale di chi è nato il 9 aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARIETE

Curiosità/Significato su: Il segno zodiacale di chi e nato il 9 aprile giorni, il che significa che il segno zodiacale in cui transita la Luna cambia ogni 2-3 giorni circa. La posizione di Luna, analogamente a quella di tutti ...

Altre definizioni con segno; zodiacale; nato; aprile; segno di vecchiaia; Un disegno eseguito con l'ago; Il polo con il segno meno; Il contrassegno dell'auto; Il segno zodiacale tra la Vergine e lo Scorpione; Il segno zodiacale fra Ariete e Gemelli; Quadrupede zodiacale ; Il segno zodiacale tra Capricorno e Pesci; Recinto di filo spinato ; Non illuminato ; Beffarda, canzonato ria; E’ destinato a circolare; Due di aprile ; Cade in marzo o in aprile ; Una... metà di aprile ; Si festeggia il 2 aprile ; Ultime Definizioni