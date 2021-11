La definizione e la soluzione di: Si ripetono in carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CA

Curiosità/Significato su: Si ripetono in carica In ambito psicologico lo script (in italiano "copione") è la conoscenza che abbiamo di certi eventi che si ripetono sempre uguali. Per esempio, se conosco ...

