La definizione e la soluzione di: Rendono pesante... il sacco della Befana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DONI

Curiosità/Significato su: Rendono pesante... il sacco della Befana grotta Grattara è parte integrante della storia e del folklore, perché essa nella leggenda è la sede della Befana (“a vecchia strina”), protagonista di ...

