La definizione e la soluzione di: Si può dire scuotendo la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NO

Curiosità/Significato su: Si puo dire scuotendo la testa Agenzia matrimoniale De Luigi, o ci sposiamo o diventiamo amigi, pam!, scuotendo la testa e battendo il piede a ritmo di musica. Altra presenza dello show, ...

