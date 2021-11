La definizione e la soluzione di: Le producono i gelsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MORE

Curiosità/Significato su: Le producono i gelsi insetti. Le pratiche colturali vedranno costituire filari di gelsi, preferibilmente innestati con varietà sterili (fruitless) che producono foglie più ...

Altre definizioni con producono; gelsi; Macchine che producono movimento; Alberi che producono more; producono frutti dalla buccia scivolosa; Boschetti i cui alberi producono samare; Cambiano felci in gelsi ; Mutano felci in gelsi ; Le dànno gelsi e rovi;