La definizione e la soluzione di: Il Piccolo è l'Orsa Minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARRO

Curiosità/Significato su: Il Piccolo e l Orsa Minore Coordinate: 15h 00m 00s, +70° 00' 00? L'Orsa Minore (in latino Ursa Minor) è una costellazione del cielo settentrionale. È una delle 88 costellazioni moderne ...

Si dice di bimbo piccolo e magro; Il piccolo principato sui Pirenei; Un piccolo rimborso dato da certi siti di vendite; Il piccolo eroe nemico di Capitan Uncino; La Casa con Corsa e Astra; Si lancia in Borsa ; Sono quotati in Borsa ; Buon cavallo da corsa ; Un profeta minore ; La stella del nord dell'Orsa minore ; Il Carro dell'Orsa minore ; L'attuale Asia minore ;