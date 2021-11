La definizione e la soluzione di: Piccola offerta di denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OBOLO

Curiosità/Significato su: Piccola offerta di denaro domanda e offerta intendono l'acquisto e la vendita di beni o servizi. La compravendita avviene nel mercato, dove le quantità di domanda e di offerta determinano ...

Altre definizioni con piccola; offerta; denaro; Una piccola parente; La piccola repubblica sul monte Titano; piccola auto; piccola anitra, querquedula per gli emiliani; L'offerta per la colletta; L'offerta perentoria di due alternative lat; Inizio di offerta ; L’offerta che si dà in chiesa; Attaccato al denaro ; Ceduti in cambio di denaro ; Ricevere del denaro ... o un pugno; Si salda con il denaro ; Ultime Definizioni