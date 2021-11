La definizione e la soluzione di: Il permesso degli addetti ai lavori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PASS

Curiosità/Significato su: Il permesso degli addetti ai lavori novembre 2016. ^ L'esercito delle badanti. Lavoro domestico, mondo sommerso - Business da 7 miliardi, gli addetti sono 900mila. Ma se si considerano assistenti ...

Altre definizioni con permesso; degli; addetti; lavori; E' permesso ... in latino; Serve il permesso per portarle; Il permesso ... a punti; Ha da pochissimo il permesso di guida; Il già degli antichi Romani; La disco degli Anni '70; Uno degli Emirati Arabi; Vissero ai tempi degli Assiri; Erano addetti all'illuminazione stradale cittadina; Gli addetti le hanno uguali; Sono addetti a curare; addetti a una macchina utensile; lavori di piccone; Nei lavori pubblici, il libro su cui vengono annotate quotidianamente le opere compiute dall'impresa; Consolidare il terreno prima dei lavori di scavo; Una pena faticosa per i detenuti: lavori __;