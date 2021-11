La definizione e la soluzione di: Negli scacchi non si può catturarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Curiosità/Significato su: Negli scacchi non si puo catturarlo Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Scacchi (disambigua). Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende ...

