La definizione e la soluzione di: Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : THOMAS VINTERBERG

Curiosità/Significato su: Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021

Altre definizioni con nato; frederiksberg; maggio; 1969; regista; danese; diretto; altro; giro”; vincitore; dell; oscar; come; miglior; film; lingua; straniera; 2021; Il segno zodiacale di chi è nato il 9 aprile; Recinto di filo spinato ; Non illuminato ; Beffarda, canzonato ria; Può essere maggio re ma non capitano; Una scuola per maggio renni; Un formaggio sardo; Omaggio a un grande artista; Un successo dei New Trolls inciso nel 1969 ; Il Costa che condusse Sanremo 1969 ; In USA, vi si tenne nel 1969 un celebre festival; La casa editrice fondata a Palermo nel 1969 ; Il “via” del regista ; __ J. Pakula, regista ; Il Lee regista taiwanese; Il Gance regista ; Arcipelago danese ; Città danese in cui nacque Hans Christian Andersen; Una grande azienda danese di gioielleria; __ Bohr, fisico danese : propose un modello di atomo; È diretto da un coreografo; Un famoso film diretto da Luc Besson; Peter che fu un grande diretto re d'orchestra; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto “Nomadland , film vincitore di tre Oscar quest’anno; Tutt’altro che monotono; Tutt’altro che tenere; Chi li passa, si trova in un altro Stato; Lo si scambia per un altro ; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto “Nomadland , film vincitore di tre Oscar quest’anno; Vittorio, direttore della fotografia, vincitore di tre Oscar; Kolossal vincitore di undici premi Oscar; L'Antonio vincitore del Premio Strega 2019; Cittadina dell ’Umbria; La stagione dell e ferie più richieste; Nativo dell a capitale spagnola; Un componente dell a polvere pirica; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto “Nomadland , film vincitore di tre oscar quest’anno; Julianne premio oscar per Stili Alice; La Rainer attrice tedesca che vinse due oscar negli Anni '30; Vittorio, direttore della fotografia, vincitore di tre oscar ; Ha come scusa... la sua vocazione all’economia; Il gentile sa come ci si comporta; Un’arma come la misericordia; Gli insetti come api e formiche; La classifica dei miglior i tennisti professionisti; Il miglior amico dei beoni; Si effettua per cercare il miglior offerente; Effettuare piccole miglior ie; La bella del film one; Williams, nel film L'attimo fuggente; Il periodo preistorico di un film di Spielberg; Le didascalie dei film ; Costa fatica al lingua cciuto; Come la lingua di Goethe; Riscritta in un’altra lingua ; Gesù in lingua araba; Non ancora liberati dall'oppressione straniera ; Come dire straniera ; E' famosa la straniera ; Locuzione, spesso errata, proveniente da una lingua straniera ; Nel 2021 è iniziata quella degli scontrini; Romanzo del 2021 di Gianrico Carofiglio; Il Mario divenuto premier italiano nel 2021 ; Ultime Definizioni