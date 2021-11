La definizione e la soluzione di: Mosto cotto e concentrato per ebollizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SAPA

Curiosità/Significato su: Mosto cotto e concentrato per ebollizione la frutta è candita e conservata nel mosto cotto; una di queste è la saba o sapa dell'Emilia-Romagna. Già le antiche culture della Cina e della Mesopotamia ...

Altre definizioni con mosto; cotto; concentrato; ebollizione; Vi fermenta il mosto ; Recipienti per far fermentare il mosto ; Rendono molesto il mosto ; La senape sciolta con mosto o aceto; Biscotto per la zuppa inglese; Biscotto rettangolare rigato in superficie; Biscotto salato friabile; Sul cruscotto ; Un corso concentrato in pochi giorni; concentrato per i profumieri; Succo concentrato ; Scrupolosamente concentrato ; Principio di ebollizione ; Ultime Definizioni