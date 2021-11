La definizione e la soluzione di: Un modo per reclutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LEVA

Curiosità/Significato su: Un modo per reclutare emanando inoltre una coscrizione temporanea in modo da reclutare milizie e volontari a sue spese per un certo periodo. L'esercito però era ancora insufficiente ...

