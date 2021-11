La definizione e la soluzione di: Si mette sul fuoco... per modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MANO

Curiosità/Significato su: Si mette sul fuoco... per modo di dire Gettare acqua sul fuoco Chi getta acqua sul fuoco, lo fa per tentare di spegnerlo. Allo stesso modo, usando la frase come metafora, s'intende dire che qualcuno ...

Altre definizioni con mette; fuoco; modo; dire; Se abdica, si dimette ; Emette potenti fotoni; Si mette nel panettone; mette in pericolo i natanti; Un’arma da fuoco ; Sprizzi di fuoco ; fuoco da campo; Isole di fronte alla Terra del fuoco argentina; Da __ suo = in modo adeguato a lui; Sopraffare modo di dire; Scomodo o privo di mezzi; In modo melodrammatico; Irrigidire ... nel freezer; Sopraffare modo di dire ; Lettera che si può spedire con la ricevuta di ritorno; È dire tto da un coreografo; Ultime Definizioni