La definizione e la soluzione di: La mangia... chi capisce la situazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOGLIA

Curiosità/Significato su: La mangia... chi capisce la situazione una sensazione fisica di stretta alla gola, come capita a volte quando si mangia un uovo sodo Piero Mansani è un ragazzo che vive in un rione alla periferia ...

Altre definizioni con mangia; capisce; situazione; Si beve... per mangia re; Si mangia no con l’aperitivo; mangia no le orecchiette e bevono il Primitivo; Si mangia chicco dopo chicco; Se è chiaro, si capisce ; La capisce chi vede la minaccia; capisce ... pochissimo; Dal cappello si capisce che lavoro fa; Si dice di situazione che si vorrebbe far rivivere; Padroneggiare una situazione senza rischi; In termini legali, situazione attuale lat; Uscire bene da una situazione difficile; Ultime Definizioni