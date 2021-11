La definizione e la soluzione di: Leguminosa da olio di semi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Curiosità/Significato su: Leguminosa da olio di semi corti (3–8 cm) e contengono pochi semi (di solito da 2 a 4) di diametro 5–11 mm. Le radici, analogamente ad altre leguminose, ospitano un batterio simbionte ...

