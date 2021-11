La definizione e la soluzione di: Invocare la protezione di Dio su qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BENEDIRE

Curiosità/Significato su: Invocare la protezione di Dio su qualcuno La forma dell'omaggio vassallatico influenzò anche il culto cristiano e il modo di pregare Dio che divenne il signore di cui invocare la protezione. ...

Altre definizioni con invocare; protezione; qualcuno; Ce ne uno per la protezione degli animali; Una protezione dell'hockey; Bisognosi di protezione ; La protezione dell'ambiente; Si grida per incitare qualcuno ; Il Credere in qualcuno ciecamente; Mettere qualcuno in condizioni favorevoli; qualcuno la preferirebbe al posto dell’euro; Ultime Definizioni